Поняла, что пора бежать: Булитко из “Дизель Шоу” рассказала о романе с зависимым мужчиной

Актриса юмористической программы “Дизель Шоу” Виктория Булитко редко говорит на тему личной жизни. Но сейчас юмористка решила приоткрыть плотный занавес и рассказала об одном из своих романов.

В интервью “Факти ICTV” артистка призналась, что ранее состояла в отношениях с мужчиной, который был зависим от алкоголя. Виктория надеялась, что любовь победит и ее избранник сможет завязать с пагубной привычкой, но чуда не произошло. В какой-то момент Булитко поняла, что пора бежать.

Виктория БулиткоФото: instagram.com/bulitka

“У меня был опыт жизни с человеком, который любил выпить, – признается актриса. – Когда ты влюблена, любовь закрывает глаза и ты думаешь, что сможешь повлиять. Тем более, он говорит, что такого больше не повторится, и ты веришь. А потом понимаешь, что пора бежать и сбегаешь от этих отношений. Дальше не будет ничего, ты не сможешь завести ребенка, ты хочешь нормальную семью”.

Сегодня Булитко счастлива в новых отношениях, правда личность избранника тщательно скрывает. Известно, что возлюбленный актрисы работает программистом и родом из Запорожья. Пара живет вместе на протяжении пяти лет, но узаконивать отношения пока не собирается.

“Мне кажется, если людям хорошо, они могут жить вместе хорошо. А нет – так и не надо жить вместе. И не важно, расписаны вы или нет”, – считает Виктория.



