Областные больницы на Луганщине получили 5 аппаратов ИВЛ SkanRespiroPlus

Сегодня председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай передал областной клинической больницы три аппарата искусственной вентиляции легких SkanRespiroPlus (производство Италия), а его заместитель Екатерина Безгинская – два аналогичных аппарата областной детской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В целом, за средства областного бюджета приобретено 5 аппаратов ИВЛ. Такое оборудование позволит повысить качество высокоспециализированной медицинской помощи и улучшить результат лечения тяжелобольных, особенно сейчас, когда наши медики борются с болезнью COVID-19, – рассказывает Сергей Гайдай. – Дополнительно два аппарата получит и областная детская больница. Несмотря на то, что в медицинском учреждении достаточно аппаратов, но некоторые из них постоянно находятся в работе с одним ребенком ».

Аппараты ИВЛ будут установлены в хирургическом (Рубежное), травматологическом (Лисичанск) и нефрологическом (Северодонецк) отделениях КНП ЛОР «Луганская областная клиническая больница», а также в блоке интенсивной терапии и реанимации инфекционно-диагностического отделения КНС ЛОР «Луганская областная детская клиническая больница» .

Также глава области сообщил, что в сентябре планируется получить гуманитарную помощь в виде 100 кислородных концентраторов. «На пути к выздоровлению не всегда нужен аппарат ИВЛ. Это уже самая тяжелая стадия. При легкой стадии можно использовать кислородные концентраторы. Они так же помогают, как аппараты искусственной вентиляции легких », – сказал председатель облгосадминистрации.

«Скажу вам не просто как врач, а как человек, вы спасаете много жизней, – отметил главный врач Федор Содяник. – Благодаря Вам наша больница пополняется новым и современным оборудованием. Благодарю Вас за выделение средств на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт инфекционного корпуса хирургического отделения областной больницы ».

В свою очередь, главный врач Луганской областной детской клинической больницы Светлана Ошека отметила, что приобретенные аппараты – это высокотехнологичное медицинское оборудование, обеспечивающее возможность оказания помощи детям в тяжелом состоянии. Ведь они пригодны для вентиляции детей всех возрастных групп, в том числе младенцев. Имеют высокую производительность, удобство, надежную вентиляцию и могут использоваться для непрерывной длительной работы.