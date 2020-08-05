В Марковском районе на поле загорелась стерня. ФОТО

5 августа в 9:57 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о задымлении в стороне Старикожего леса Марковского района.

Об этом сообщили в Марковском горрайонном отделе ГУ ГСЧС в Луганской области.



На тушение пожара были направлены дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Луганской области и местную пожарную команду СТОВ “Фрунзе”.



По прибытию на место вызова пожарными было установлено, что горит стерня на поле и существует угроза распространения огня на рядом расположенную лесополосу.



В результате пожара было уничтожено 4 га стерни на поле.



Пожар локализирован в 11:17, ликвидирован – в 11:45.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

Причины и обстоятельства устанавливаются.