На Луганщине коммунальщики во время обхода газопровода обнаружили самодельное взрывное устройство

Сегодня, 5 августа, утром, в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

Немедленно на место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оператина группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать правоохранители. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».