Дым от взрыва в Бейруте разнесло на десятки километров – появилось пугающее видео

После взрыва в Бейруте, столице Ливана, небо затянулось оранжево-красным дымом, который разнесло на десятки километров.

Об этом сообщает Telegram-канал телеканала RT.

По данным журналистов, видео было заснято в долине Бекаа. На опубликованных кадрах видно, что дым яркого цвета буквально покрыл все небо.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Как сообщал “источник”, в результате взрыва в порту Бейрута заметили “русский след”. По данным местных властей, он произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с корабля Rhosus, который принадлежал уроженцу российского Хабаровска Игорю Гречушкин.