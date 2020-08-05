Экс-возлюбленная Сереги рассказала, почему так и не вышла замуж за рэпера

Полина Ололо и Сергей Пархоменко (рэпер Серега) жили в гражданском браке несколько лет, но до свадьбы дело так и не дошло. За это время у пары появилось двое сыновей, за опеку которых они сегодня ведут борьбу в суде.
В интервью Viva.ua девушка рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2006 году на кастинге танцовщиц. Сначала Полина смотрела на рэпера в ключе работы, но позже поняла, что хочет видеть его отцом своих детей.
Сергей Пархоменко и Полина
Несмотря на романтические отношения и рождение детей, замуж любимую Серега звать не спешил.
“Предложения я дождалась не сразу. Для него это смертная казнь, наверное, по сей день. Когда я забеременела первым сыном, Марком, мы договорились что не будем жениться. Это была моя первая и главная ошибка! Все нужно делать вовремя, иначе пойдет тартарары. Мне был всего 21 год. Я просто очень его любила и была согласна на все, лишь бы любимый был рядом навсегда”, – поделилась Ололо.
Когда второму сыну пары исполнился один год, Пархоменко решился на важный шаг.
“Предложение было сделано в разгар праздника при всех наших родных и близких друзьях. Он очень волновался, это особое волнение, я и сама видела его таким впервые. Он преподнес мне классическое кольцо с бриллиантом и гравировкой “Теперь оно твое, а ты моя”. Слезы на глазах, а в душе крик счастья: “Наконец-то”. Вскоре я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, что мне очень нравилось”, – вспоминает Полина.
Рэпер Серега с гражданской женой и детьми
Но счастье продлилось недолго, уже через два месяца девушка отказалась выходить замуж за отца своих детей. Свое решение она объясняет тем, что Сергей сам не хотел этого по-настоящему. Спустя еще некоторое время пара и вовсе рассталась.
“В какой-то момент мы поняли, что это абсолютно точно все… Мы раздражаем друг друга, кричим, срываемся, и нам интереснее общаться с другими, чем вдвоем, а о страсти и говорить нечего. Я не могу сказать, что мы не любили или ненавидели друг друга, лично моя любовь трансформировалась уже в что-то иное, но я все равно продолжала его любить”, – призналась Ололо.
Полина Ололо с сыновьями Марком и Платоном
- В феврале 2020 года Полина сообщила, что Серега противозаконно отобрал у нее сыновей. Сегодня бывшие возлюбленные решают вопрос опеки над детьми через суд.
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