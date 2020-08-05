Экс-возлюбленная Сереги рассказала, почему так и не вышла замуж за рэпера

Полина Ололо и Сергей Пархоменко (рэпер Серега) жили в гражданском браке несколько лет, но до свадьбы дело так и не дошло. За это время у пары появилось двое сыновей, за опеку которых они сегодня ведут борьбу в суде.

В интервью Viva.ua девушка рассказала, что познакомилась с музыкантом в 2006 году на кастинге танцовщиц. Сначала Полина смотрела на рэпера в ключе работы, но позже поняла, что хочет видеть его отцом своих детей.

Сергей Пархоменко и ПолинаФото: личный архив Полины Ололо

Несмотря на романтические отношения и рождение детей, замуж любимую Серега звать не спешил.

“Предложения я дождалась не сразу. Для него это смертная казнь, наверное, по сей день. Когда я забеременела первым сыном, Марком, мы договорились что не будем жениться. Это была моя первая и главная ошибка! Все нужно делать вовремя, иначе пойдет тартарары. Мне был всего 21 год. Я просто очень его любила и была согласна на все, лишь бы любимый был рядом навсегда”, – поделилась Ололо.

Когда второму сыну пары исполнился один год, Пархоменко решился на важный шаг.

“Предложение было сделано в разгар праздника при всех наших родных и близких друзьях. Он очень волновался, это особое волнение, я и сама видела его таким впервые. Он преподнес мне классическое кольцо с бриллиантом и гравировкой “Теперь оно твое, а ты моя”. Слезы на глазах, а в душе крик счастья: “Наконец-то”. Вскоре я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, что мне очень нравилось”, – вспоминает Полина.

Рэпер Серега с гражданской женой и детьмиФото: личный архив Полины Ололо

Но счастье продлилось недолго, уже через два месяца девушка отказалась выходить замуж за отца своих детей. Свое решение она объясняет тем, что Сергей сам не хотел этого по-настоящему. Спустя еще некоторое время пара и вовсе рассталась.

“В какой-то момент мы поняли, что это абсолютно точно все… Мы раздражаем друг друга, кричим, срываемся, и нам интереснее общаться с другими, чем вдвоем, а о страсти и говорить нечего. Я не могу сказать, что мы не любили или ненавидели друг друга, лично моя любовь трансформировалась уже в что-то иное, но я все равно продолжала его любить”, – призналась Ололо.

Полина Ололо с сыновьями Марком и ПлатономФото: instagram.com/polina_lola