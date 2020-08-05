Ледовый дворец спорта в Северодонецке хотят реконструировать в следующем году

Действующий сотрудник Службы безопасности Украины Александр Стрюк возглавил военно-гражданскую администрацию Северодонецка. Руководителя ВГА глава Луганщины Сергей Гайдай представил его сегодня, 5 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических распрей возник кризис. Северодонецку, где я родился, и деятельности руководителя местной военно-гражданской администрации буду уделять особое внимание. Я не могу подвести этот город », – отметил Сергей Гайдай.

В свою очередь, Александр Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество: «С коллективом, который есть, мы сделаем все необходимое, чтобы каждый служба качественно работала, а Северодонецк развивался».

Сергей Гайдай акцентировал, что за несколько лет у городских властей не было налажено нормального сотрудничества ни с одним председателем облгосадминистрации: «Это не вопрос амбиций. Необходимо сотрудничать. Например, в полном объеме реализовывать проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития. Уверен, мы изменим эту ситуацию к лучшему в кратчайшие сроки. Нужно спасти город от коллапса ».

Сергей Гайдай сообщил, что уже провел переговоры с Министром молодежи и спорта Украины по реконструкции Ледового дворца спорта в следующем году. А в течение зимнего периода необходимо вернуть заведение в коммунальную собственность.

Отвечая на вопросы журналистов и общественности, глава Луганской области , в частности, отметил, что необходимо восстановить программу поддержки ОСМД, а финансирование проектов-победителей Общественного бюджета города Северодонецка в 2020 году обязательно состоится.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля 2020 подписал Указ № 297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

Стрюк Александра Сергеевич назначен на период командировки на должность руководителя военно-гражданской администрации города Северодонецк с 4 августа 2020 распоряжением председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации № 271-к от 4 августа 2020 года.