США атаковал мощный тропический шторм, есть погибшие

Тропический шторм Исайяс обрушился на восток США, убив не менее 6 человек.

Об этом пишет издание ABC News.

Тропический шторм Исайяс обрушился с торнадо и множеством осадков вчера, во вторник, 4 августа на восточное побережье США в Северной Каролине. Стихия привела к наводнениям и пожарам, десятки людей остались без дома.

Два человека погибли во время торнадо, обрушившееся на парк трейлеров в Северной Каролине. Еще один человек погиб в Пенсильвании – автомобиль человека попал в воду и его унесло вниз по течению. По словам властей, двое других погибли в результате падения деревьев, поваленных штормом в Мэриленде и Нью-Йорке, а шестой человек погиб в Делавэре, когда на них упала ветка дерева.

Перевернутые катера после ураганаФото: AP Photo/Gerry Broome)

По данным Национального центра ураганов, скорость ветра была невероятной – до 65 миль в час (105 км в час).

Когда Исайяс мчался на север, появились угрозы наводнения. Согласно прогнозам, река Скулкилл в Филадельфии рано утром достигнет уровня 15,4 футов (4,7 метра), что является самым высоким уровнем за более чем 150 лет.

К вечеру вторника река таки уже вышла из берегов в низменном Манаюнке, превратив Мейн-стрит с барами в канал кофейного цвета.

Исайя переключался между ураганом и силой тропического шторма, во время того, как стекался к восточному побережью. Подпитываемый теплыми океанскими водами, шторм получил позднее всплеск силы в виде урагана с сильными ветрами со скоростью 85 миль в час (136 км / ч) перед тем, как сойти на берег поздно вечером в понедельник недалеко от Оушен-Айл-Бич, Северная Каролина.

Фото: REUTERS

Его статус тропического шторма сохранился, но ослаб, когда он направился на север, в Канаду, во вторник вечером.

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