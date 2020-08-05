58 лет назад умерла Мэрилин Монро – ее история стала одной из тех, к которым до сих пор есть вопросы

5 августа исполняется 58 лет со дня смерти Мэрилин Монро. Актриса ушла из жизни слишком рано, и это событие так потрясло людей, что они начали придумывать ему самые невероятные объяснения. Так 36-летняя звезда пополнила список знаменитостей, чьи смерти до сих пор окружены конспирологическими теориями.

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Мэрилин Монро нашли мертвой в ее доме в Лос-Анджелесе: обнаженная актриса лежала в постели лицом вниз, держа в руке телефонную трубку. При вскрытии в ее организме обнаружили коктейль из препаратов хлоралгидрата, нембутала и фенобарбитала. Коронер назвал причиной смерти острое отравление барбитуратами в результате передозировки. Из-за частых приступов страха и депрессии, с которой звезда боролась годами, врачи решили, что она совершила самоубийство. Тем не менее, слухи о смерти Монро и по сей день сосредоточены на ее отношениях с президентом США Джоном Ф. Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Большинство теорий утверждают, что ее убила мафия или ЦРУ, поскольку она слишком много знала о связях братьев Кеннеди с организованной преступностью. Именно эта тема стала основой для нового биографического сериала, который официально одобрили распорядители наследия Монро.

Элвис Пресли

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16 августа 1977 года “Короля рок-н-ролла” нашли мертвым на полу ванной комнаты в его поместье Грейсленд в Мемфисе. Вскрытие показало, что певец умер из-за сердечного приступа, но учитывая широко известное злоупотребление Пресли рецептурными лекарствами, большинство экспертов полагают, что его погубили наркотики. И все же существует миллион теорий вокруг смерти Пресли, и самая популярная из них состоит в том, что он каким-то образом инсценировал смерть, пытаясь повысить продажи своих записей. С тех пор уже больше трех десятилетий в СМИ появляются бесчисленные фотографии и видео “живого Элвиса”.

Джон Леннон

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8 декабря 1980 года Марк Чепмен застрелил участника The Beatles у двери его дома в Нью-Йорке. Убийцу, который возненавидел Джона за якобы антирелигиозные высказывания, приговорили к пожизненному заключению и заключили в тюрьму строгого режима, где он находится до сих пор. Но есть люди, которые верят, что смерть Леннона была подстроена. Теоретики заговора утверждают, что правительство США подговорило Чепмена убить влиятельного среди молодежи музыканта из-за его радикальных политических взглядов и критики новоизбранной администрации Рональда Рейгана.

Курт Кобейн

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Фронтмена группы Nirvana нашли мертвым в его доме в Сиэтле 8 апреля 1994 года. Его жена Кортни Лав утверждала, что сбежавший из реабилитационной клиники наркозависимый певец был склонен к суициду, а рядом с его телом нашли предсмертную записку. В полицейском отчете говорилось, что Кобейна обнаружили с дробовиком на груди. Вскрытие показало, что он умер от огнестрельного ранения в голову, предварительно приняв большую дозу героина. Однако частный детектив Том Грант, нанятый Лав, чтобы найти Кобейна после его исчезновения из клиники, полагал, что певца убили. Он утверждал, что количество героина в крови Кобейна не позволило бы ему приставить пистолет к голове и нажать на курок. Грант утверждал, что неизвестный убийца ввел наркотик, а затем застрелил Кобейна.

Майкл Джексон

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Первые конспирологические теории начали распространяться уже через несколько часов после того, как 29 июня 2009 года сердце Майкла Джексона остановилось после инъекции снотворного пропофола. Людям кажется правдоподобным, что певец инсценировал смерть, чтобы избежать надвигающегося банкротства и внимания СМИ к его предполагаемой педофилии: на тот момент Джексон уже дважды представал перед судом по обвинению в растлении несовершеннолетних мальчиков.