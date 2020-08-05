Мужчина посадил загадочные семена из Китая – результат поразил не только его

Люди по всему миру получают по почте странные пакеты семян из Китая без объяснения того, зачем они и почему их отправили. Один из получателей посадил их – вырос “большой белый плод”.

Об этом рассказывает Тhe Sun.

Несколько штатов выпустили предупреждения о семенах, опасаясь, что они могут быть агрессивными видами растений, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме США.

Дойл Креншон, который живет в Бунвилле, штат Арканзас, посадил семена “просто чтобы посмотреть, что произойдет”.

По его словам, растения росли очень быстро и вскоре на них появились оранжевые цветы, а потом – плоды белого цвета, похожие на кабачки.

Пока достоверно неизвестно, что это за семена, а Министерство сельского хозяйства США собирает посевные пакеты у получателей и проверяет их содержимое.

Агентство определит, содержат ли они что-либо, что может навредить сельскому хозяйству США или окружающей среде. Тем временем власти настоятельно рекомендовали тем, кто получил семена, не сажать их.

Как сообщал “источник”, Даниэль Бакстер попала в больницу после того, как отравилась кабачками, которые она выращивала сама во время самоизоляции.