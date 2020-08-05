Невеста фантастически преобразилась накануне свадьбы – фото до и после впечатляют

Джемма Броквей из Ливерпуля была так угнетена своим лишним весом, что начала задумываться о самоубийстве, но сообщение от школьного друга все изменило – теперь они готовятся к свадьбе.

Об этом сообщает Мirror.

Девушка страдала лишним весом с юности. Она много ела, чтобы справится со стрессом, так как одноклассники дразнили ее.

“Я могла съесть целую пачку чипсов Space Raider – по 10 пакетов за раз. Я обычно пряталась в туалете, чтобы поесть, где меня никто не видел. Моя семья понятия не имела, через что я прошла“, – рассказала Джемма.

Девушка дошла до мыслей о самоубийстве, но внезапно получила письмо от школьного товарища Фила, с которым они не виделись уже много лет.

“Я дошла до того, что больше не хотела жить, потому что мой вес делал меня несчастной. Я действительно думала о самоубийстве, когда получила случайное текстовое сообщение от друга, и это спасло мне жизнь“, – делится Джемма.

После этого, последовав примеру Фила, который также очень похудел, девушка села на диету, занялась спортом и прошла через операцию желудочного шунтирования, после чего начала терять вес.

“Я начала сидеть на диете и встретила Фила, который сам похудел. Мы просто были родственными душами, и мы были так счастливы. Я не могу дождаться, чтобы выйти за него замуж, но я не могу заставить себя позволить ему увидеть меня голой. Мне больно думать, что он не увидит меня голой даже в нашу брачную ночь“, – говорит Джемма.

Дело в том, что на ее теле после похудения осталась растянутая кожа, что очень не нравится девушке.

Как сообщал “источник”, 23-летняя Эмма Форрестер из Стаффорда поразила своим невероятным похудением – ей удалось сбросить вес на десятки килограммов и снова вернуться к одежде, которая меньше на 10 размеров.