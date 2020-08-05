Кравчук рассказал, нужен ли Украине референдум по особому статусу Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в вопросах проведения референдума по особому статусу Донбасса, нужно руководствоваться принятым законом.

Об этом сообщает Донпресс

«Есть принятый закон о референдуме, и мы должны руководствоваться им. В перечне вынесения вопросов на референдум Стефанчук (первый заместитель главы парламента) видит такой вопрос, но это требует широкого обсуждения», — пояснил первый президент Украины.

Кравчук подчеркнул, что сначала нужно выполнить всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе.