Для начальных школ Станично-Луганского района купили новую современную мебель

Для учащихся начальных классов закуплено 300 комплектов одноместной мебели в соответствии с требованиями образовательного проекта «Новая украинская школа», состоящих из парты и стула. Мебель уже доставили в учебные заведения района.

Об этом сообщает Станично-Луганская РГА.

Сейчас их распределили между учебными заведениями, собирают и располагают в кабинетах.

Новые парты и стулья для первоклассников призваны обеспечить каждому ребенку максимальный комфорт во время обучения. Поэтому мебель антисколиозная и анатомическая, то есть рассчитана на особенности строения тела и развития организма юных школьников.

Из государственного бюджета на НУШ школьная мебель было выделено почти 316 тыс. грн, а из местного бюджета 119 тыс. грн. По результатам торгов закупили 300 комплектов по 298,5 тыс. грн, благодаря системе “ProZorro” удалось сэкономить почти 135 тыс. грн.