Пикалов из “Квартала 95” рассказал, как переболел коронавирусом

Актер студии “Квартал 95” Александр Пикалов переболел коронавирусом. Вспоминая о симптомах, комик признался, что чувствовал себя так, будто его сбила машина.

Сейчас, как упомянул Пикалов в интервью YouTube-проекту “Зе Интервьюер”, он чувствует себя хорошо, а его тесты на Covid-19 показывают уже негативный результат.

Александр Пикалов с сыномФото: Студия “Квартал 95”

“Состояние было такое, будто сбила машина, – посмеялся “кварталовец”. – В моей жизни было, когда меня сбивала машина, я тогда был на мотоцикле, поэтому знаю, что это такое. У меня была классическая форма болезни: температура 37,5 восемь дней. Ломило все тело. В общем, чувствовал себя полным дураком”.

Некоторое время комик находился под присмотром врачей в Александровской больнице. В беседе с ведущим Пикалов поблагодарил их за уход и терпение. “Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает”, – пошутил он.



