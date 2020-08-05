Леопард нагло ограбил спящего крокодила – и это видео сделало его “звездой”

В Замбии хитрый леопард дождался, пока крокодил уснет, не доев добычу и стащил мясо у него из пасти.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Захватывающие кадры были сделаны в Национальном парке Южной Луангвы 29-летней Николь Дангур.

Как видно на них, крокодил уснул с большими кусками мяса в пасти. К нему подкрался леопард и начал доставать еду. В конце концов, ему это удалось и он украл у крокодила два больших куска мяса. Тогда тот проснулся.

“Я немного боялась за леопарда, но это природа – они знают, что делают“, – рассказала автор видео.

Как рассказывал “источник”, в Южной Африке из зоопарка сбежал леопард. Животное успело погулять по улицам, напугав прохожих. История закончилась хорошо – животное вернулось домой, не нанеся вреда ни местным жителям, ни себе.

Кроме того, ранее в сети показали встречу леопарда с кошкой.