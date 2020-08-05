В каких водоемах Луганщины лучше не купаться: данные исследований за июль

Государственное учреждение «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» осуществляет мониторинговые наблюдения за качеством воды водных объектов в 27 местах массового отдыха населения на 17 водных объектах области.

В пресс-службе ведомства говорят, что ситуация, которая сложилось с водоемами, характеризуется как нестабильная.



Так, 2 пляжа, которые имеют официальный статус городских пляжей (в г. Старобельске на р. Айдар и на пруду в районе завода «Пролетарий» г.. Лисичанска), по результатам санитарно-бактериологических исследований, отклонений от санитарно-эпидемиологических нормативов не имеют (в течение июля месяца по этим водоемам было исследовано 7 проб, в которых проведены 25 исследования).

По санитарно-химическим показателям в пробах воды этих водоемов обнаружено превышение содержания сухого остатка и хлоридов, в пруду г. Лисичанск в 2 пробах.



Кроме городских пляжей, имеющих официальный статус, наиболее массово для купания и отдыха населения используются оз. Песчаное (г.. Рубежное), оз. Кривенькое, Клешня (Попаснянский р-н), оз. Чистое и Парковое (г.. Северодонецк), р. Айдар (места массового отдыха в Новопсковском, Старобельском и Новоайдарском районах), p. Красная (Сватовский и Кременской районы), p. Деркул (Беловодский район) и другие.



Соответствует нормативам качество воды водоемов в местах популярных пляжей на озере Песчаное (г.. Рубежное), на реке Красной и у водохранилища в Сватово, на р. Айдар в Новопсковском и Старобельском районах, озере базы отдыха «Акваленд Катрин» в Станице Луганской.



Наиболее неудовлетворительная ситуация сложилась на озерах Чистое и Парковое (г. Северодонецк), оз. Клешня (база отдыха ООО «Экогрин») оз. Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.).

По данным лабораторных исследований вода в этих водоемах характеризуется высоким микробным загрязнением. Так, в пробах воды оз. Парковое, отобранных и исследованных в июне текущего года на микробное загрязнение, индекс ЛКП превышал санитарно-эпидемиологические нормативы в 10 – 14 раз, индекс колифагов – в 5 раз, индекс кишечной палочки (Е. Соlи) в 1,3 – 6,2 раз , в водоеме обнаружена патогенная микрофлора (сальмонелла).

В воде оз. Чистое микробное загрязнение превышало санитарно-эпидемиологические нормативы по индексу ЛКП в 12,4 – 14 раз, по индексу колифагов в 4 раза, по индексу кишечной палочки (Е. Соlи) в 2 – 5 раз.



На пляже базы отдыха ООО «Экогрин» оз. Клешня микробное загрязнение воды по индексу ЛКП превышало санитарно-эпидемиологические нормативы в 4,8 – 5,8 раз, индекс Е. Соlи в 6,2 раза, индекс колифагов в 2 раза, индекс энтерококков в 21 раз; в воде оз. Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.) по индексу ЛКП в 4,2 раза, по индексу Е. Соlи в 1,2 – 5,0 раз, по индексу энтерококков в 13 раз.



Всего в июле текущего года в местах массового отдыха населения на водных объектах было исследовано 54 пробы, в которых осуществлено 223 исследований воды по микробиологическим показателям, из которых 20,4% проб (12,1% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.



По санитарно-химическим показателям было исследовано 38 проб (выполнено 436 исследований) воды водоемов, из них 36,8% проб (4,1% исследований) не отвечали требованиям санитарного законодательства.