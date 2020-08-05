Маска для лица едва не убила маленького ребенка – его мать была потрясена

32-летняя жительница Британии Лора Арбер нашла части защитной маски для лица в наггетсах, которые купила своим детям в магазине города Олдершот.

Об этом пишет Mirror.

По словам женщины, она нашла части маски для лица внутри как минимум двух наггетсов. Неладное она почувствовала после того, как ее дочь начала задыхаться.

Инцидент произошел в филиале McDonalds, где женщина заказала еду для своих детей. Когда ее дети сели на диван и начали есть, она внезапно осознала, что шестилетняя Мэдди задыхается.

“Моя маленькая дочь только что начала задыхаться, и я положила пальцы ей в рот, чтобы вызвать рвоту”, – сказала она.

После она увидела остатки маски, которые были в наггетсах. После этого у нее был разговор с менеджером филиала.

Также женщина опубликовала информацию о своей находке в соцсетях, чтобы обезопасить других людей.

“Что было бы, если я вышла бы из комнаты, а моя дочь задохнулась? Она могла бы умереть. Это доли секунды”, – пишет она.

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