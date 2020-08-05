С начала недели на Луганщине выявлено 14 нарушителей требований самоизоляции

Так, за прошедшие двое суток в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций было обнаружено трех лиц, нарушивших правила самоизоляции. Они обязались на соблюдение карантинных правил 23, 25 и 30 июля. Не дождавшись 14 дней, пытались выехать на временно оккупированную территорию 3 и 4 августа, что значительно раньше установленного срока окончания самоизоляции.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Сотрудниками Нацполиции на выявленных нарушителей были составлены протоколы по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

А вот в пункте пропуска «Меловое» выявлено одиннадцать человек, которые направлялись в Российскую Федерацию, но не добывших до истечения установленного срока самоизоляции.

Относительно путешествующих правоохранителями вынесено предупреждение об административном правонарушении по ст.44-3 КоАП и одного нарушителя-взяточника передано компетентным органам.

Напоминаем, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 до 34 тысяч гривен.