Школьная форма, книги и канцтовары: ученикам из Смоляниново передали гумпомощь

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и Командующий ООС, генерал-лейтенант Владимир Кравченко приняли участие в передаче гуманитарной помощи в Смоляниново, которое в июле пострадало от пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сергей Гайдай, прежде всего, напомнил, что первые семьи, потерявшие из-за этой чрезвычайной ситуации жилье, уже получили выделенные государством средства.

Также ранее в населенный пункт военными были доставлены стройматериалы для восстановления домов. А именно: пенобетон, доски, брусья, кровельные и утеплительные материалы.

Но в этот раз помощь получили школьники.

Как отметила руководитель благотворительной организации «Движение за духовное и национальное возрождение Донбасса« Бок о бок »Татьяна Кошель из Бахмута, это школьная форма, книги, школьные принадлежности, в том числе рюкзаки и канцтовары, спортивное оборудование и тому подобное.

«Мы помогаем регулярно и будем приезжать еще. В частности, планируем посетить праздник первого звонка в сентябре. В будущем, уверен, увидим выпускников этой школы, которые успешно сдадут ВНО », – отметил Сергей Гайдай, обращаясь к школьникам.