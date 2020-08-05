SpaceX успешно испытала прототип космического корабля – его отправят на Марс и Луну

Компания SpaceX провела первые летные испытания прототипа второй ступени сверхтяжелой ракеты Starship. В ближайшие годы планируют начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

Об этом сообщает N + 1.

Во время испытаний прототип SN5 поднялся на 150 метров, переместился в сторону и совершил мягкую посадку на другую часть испытательной площадки.

Starship — это перспективная сверхтяжелая ракета, которую SpaceX разрабатывает в качестве замены ракетам Falcon. Она состоит из двух полностью многоразовых ступеней, причем вторая одновременно будет и пассажирским или грузовым космическим кораблем. Ракета сможет выводить на околоземную орбиту груз массой более ста тонн, и при этом после вывода полезной нагрузки обе ступени смогут совершать мягкую посадку на космодром или морскую платформу.

Благодаря таким характеристикам и возможностям SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

Прототип SN5 успешно прошел криогенные испытания с закачкой топлива, а затем и огневые испытания с запуском двигателя. На этом прототипе установлен лишь один метан-кислородный двигатель Raptor, но на финальной версии второй ступени их будет шесть. 5 августа инженеры со второй попытки приступили к первым летным испытаниям. Трансляция испытаний проходила на YouTube-канале NASASpaceFlight.

Сразу после взлета ракета стала сильно наклоняться и сдвигаться в сторону, но поскольку двигатель имеет отклоняемый вектор тяги, он за несколько секунд скомпенсировал смещение, и ракета полетела почти вертикально вверх. Затем аппарат ненадолго завис на одной высоте и приступил к снижению. Стоит отметить, что во время снижения Starship был достаточно сильно наклонен, но при этом снижался без смещения. После того, как облако из пыли и дыма рассеялось, на трансляции стало видно, что ракета успешно приземлилась в нескольких десятках метрах от места старта.

Первый полноценный запуск финальной версии ракеты предварительно назначен на 2021 год. SpaceX планирует использовать Starship не только для космических запусков, но и для суборбитальных пассажирских перелетов между континентами.

Как сообщал “источник”, 13 июня, компания SpaceX осуществила новый запуск Falcon 9 с микроспутниками.