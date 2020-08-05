Под Запорожьем авто “нанизалось” на электроопору – шансов выжить у водителя не осталось

В Михайловском районе Запорожской области, утром 5 августа, водитель автомобиля “ВАЗ” не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. От полученных травм мужчина погиб.

Об этом сообщает полиция области.

По предварительным данным, водитель автомобиля “ВАЗ” 1998 года рождения, двигаясь по улице Пушкина в поселке Михайловка, потерял управление, выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору. По данным медицинского осмотра водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщал “источник”, в ночь на 5 августа в Одессе на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской произошла серьезная авария с участием как минимум 4 автомобилей. Троих пострадавших увезли на скорой, последнего пришлось доставать спасателям с помощью специальной техники.