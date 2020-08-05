В порту Мариуполя подтвердили, что украинский корабль отправился накануне взрыва в Бейрут

В Мариупольском морском порту проекту Радио Свобода “Радио Донбасс.Реалии” сообщили, что 17 июля от них в порт Бейрута вышло судно MERO STAR.

Однако дальнейшая судьба судна пока неизвестна.

«Судно MERO STAR загрузилось пшеницей в Мариупольском порту и вечером 17 июля оставило порт направлением на Бейрут. Дальнейшую судьбу судна мы не отслеживаем », – сообщили в пресс служба порта.

По открытым реестрами, MERO STAR ходит под флагом Сьерра-Леоне.

Напомним, по последним данным, в результате мощного взрыва, произошедшего в районе порта ливанской столицы Бейрута 4 августа, погибли по меньшей мере 100 человек, тысячи ранены.