Украинская телеведущая собралась замуж за француза и уже сказала “да”, но пара внезапно рассталась

Телеведущая и финалистка второго сезона “Супермодель по-украински” на Новом канале Виктория Маремуха рассталась со своим возлюбленным Луи, за которого собиралась замуж. По словам девушки, они долго пытались преодолеть кризис в отношениях, но спасти любовь так и не удалось.

“Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах, – призналась модель. – Все это время нам было очень больно, но я притворялась, что все хорошо. Просто хотелось верить, что все изменится к лучшему, и мы преодолеем этот кризис вместе”.

Виктория и ЛуиФото: instagram.com/vicky_mare

Маремуха призналась, что решение разойтись было обоюдным, и после расставания они поддерживают дружеские отношения. “Я очень благодарна Луи за его поддержку и любовь. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что делается – к лучшему”, – отметила Виктория.

Вика и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке общего друга. На тот момент Маремуха переживала болезненный разрыв с парнем, поэтому к новым отношениям была еще не готова. Однако француз сдаваться не собирался и уже через некоторое время пара начала встречаться.

В декабре прошлого года Луи позвал Викторию замуж, и она согласилась. Предложение руки и сердца было невероятно трогательным и романтичным. Француз вручил украинке кольцо в городе влюбленных – Париже.

Девушка сказала “да”Фото: instagram.com/vicky_mare

Влюбленные начали готовиться к свадьбе, но из-за карантина пышное гуляние пришлось перенести. Затем пара планировала просто расписаться, но и этим планам не суждено было сбыться – Вика и Луи расстались.

Виктория Маремуха в свадебном салонеФото: instagram.com/vicky_mare