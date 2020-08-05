Прокуратура добилась в суде возвращения в собственность государства земельного участка в Старобельском районе

Старобельский районный суд Луганской области удовлетворил иск Старобельской местной прокуратуры Луганской области о расторжении договора аренды, признании недействительным договора субаренды и возвращения в распоряжение государства земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 42 га стоимостью 1,3 млн грн.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Установлено, что в 2010 году Старобельская районная государственная администрация передала земельный участок, расположенный на территории Подгоровского сельского совета, в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства. В то же время в нарушение условий договора и требований земельного законодательства землепользователь передал арендованную землю в субаренду другому лицу без необходимого разрешения.



Суд признал установленные местной прокуратурой нарушения и обязал физическое лицо вернуть земельный участок.