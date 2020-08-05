Полиция Киева завершила проверку станции метро “Лукьяновская”: взрывчатки не найдено

Столичные правоохранители проверили подозрительный предмет, который был найден у входа на станцию метро “Лукьяновская”.

Об этом в комментарии “источнику” сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зуброва.

“Взрывоопасные предметы не обнаружены. Метрополитен работает в обычном режиме”, – сказала она.

При этом пресс-секретарь КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон сообщила “источник”, что станция метро “Лукьяновская” не закрывалась на момент проверки и продолжала работу.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 3 августа, сотрудники киевской милиции перекрыли движение по улице Маршала Тимошенко в Киеве на Оболони, из-за неизвестного чемодана. После проверки стало известно, что взрывоопасных предметов там не было.