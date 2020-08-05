Археологи нашли сеть туннелей под древним замком в Польше – они хранят большую тайну

Археологи обнаружили пещеру и сеть неизведанных туннелей под одним из самых известных замков Польши.

Об этом сообщает Thefirstnews.

Пещера была найдена в стенах замка Ольштын. Ныне разрушенный замок, построенный в 14 веке, возвышается над ландшафтом Краковско-Ченстоховской возвышенности и окружен легендами и мифами.

Одна из легенд, ставшая предметом пристального внимания благодаря открытию, – это секретный туннель, связывающий замок с монастырем Ясна Гура, который использовался для эвакуации иконы Черной Мадонны, одного из самых почитаемых символов страны, во время войны.

Открытие было сделано, когда археологи, исследующие так называемую пещеру Нижнего замка, обнаружили большую пещеру глубиной до семи метров с туннелями, выходящими из нее.

“Исследования показали существование огромной пустоты. О гигантских размерах систем и пещер под замком в Ольштыне можно только догадываться“, – сказал археолог доктор Миколай Урбановский, отвечающий за раскопки.

По словам сотрудника палео-зоологического факультета Вроцлавского университета Адриана Марцисака, результаты исследований являются очень многообещающими и указывают на наличие сети пустот и расщелин под полом уже известной пещеры.

Наряду с открытием новой пещеры ученые также раскопали некоторые артефакты – в том числе плитку из средневековья с изображением охотника с соколом.

Как сообщал “источник”, в 84 километрах от Одессы археологи обнаружили улицу древнейшего города на территории Украины – Тиры. Там найден древнеримский подвал.