Коронавирус каждые 15 секунд убивает одного человека в мире – Reuters

Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек. В США, Бразилии, Индии и Мексике наблюдается рост смертности от COVID-19. По подсчетам Reuters, в среднем каждые 5 часов от COVID-19 умирает около 5,9 тысяч человек, что составляет 247 человек в час или один человек каждые 15 секунд.

Об этом пишет Mirror.

Больше всего страдают бедные регионы

Коронавирус достиг Латинской Америки, где проживает около 640 миллионов человек, медленнее, чем в большей части мира. Чиновники изо всех сил старались контролировать его распространение из-за бедности региона и густонаселенности городов.

По данным Программы ООН по населенным пунктам, больше 100 миллионов человек в Латинской Америке и Карибском бассейне живут в трущобах.

Многие из них имеют работу в неформальном секторе, практически не имея возможности пользоваться системой социальной защиты, и продолжают работать во время пандемии.

Самая богатая страна бессильна перед COVID-19

Соединенные Штаты, где проживает около 330 миллионов человек, также пострадали от вируса, несмотря на то, что они являются одной из самых богатых наций в мире.

Вчера главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что государства с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом должны пересмотреть вопрос о введении ограничений на блокирование.

Эпидемия все еще набирает обороты

Даже страны в тех частях мира, которые пытались сдерживать распространение вируса, недавно начали фиксировать ежедневный рост количества новых случаях, что свидетельствует о том, что битва еще далека от завершения.

В Австралии, Японии, Гонконге, Боливии, Судане, Эфиопии, Болгарии, Бельгии, Узбекистане и Израиле в последнее время отмечен рекордный рост числа случаев заболевания.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 4 августа, зафиксировали 1 271 новый случай коронавируса, что стало очередным антирекордом.