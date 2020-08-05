В Украине будет жара до +35: синоптик рассказала, ждать ли осадков

В четверг, 6 августа, в Украине сохранится чудесная летняя погода, которую принес антициклон.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Завтра в Украине по преимуществу будет сухо, солнечно и жарко.

“Правда, во второй половине дня вдоль северной границы – Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская – набегут облака и иногда возможен дождь с грозой“, – уточнила Диденко.

Температура воздуха в Украине будет высокой, +28 +33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов.

“В Киеве четверг обещает быть сухим солнечным, с температурой воздуха +30 +32 градуса. На выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным, +25 +27. Дождей пока не видно“, – добавила синоптик.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в последний месяц лета в Украину придет все тепло, которое недодали нам первые два месяца лета. В связи с этим в августе может выпасть минимальное количество осадков.