В Северодонецке патрульные остановили пьяного водителя без прав

Вчера, около 23 часов, на улице Новикова в Северодонецке, патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, который нарушил правила дорожного движения. Во время беседы с водителем, инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По требованию предоставить документы для проверки, оказалось, что водительского удостоверения мужчина не имеет, по решению суда его уже лишили права управления через езду в нетрезвом состоянии.

Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте в присутствии двух свидетелей, результат – 2,96 промилле алкоголя, что почти в 15 раз превышает допустимую норму.

Мужчина, пытаясь избежать ответственности, намекал инспекторам на неправомерную выгоду и удивился, когда полицейские ему сообщили, что за это предусмотрена уже уголовная ответственность, поэтому он прекратил свои попытки.

В отношении нарушителя, инспекторы составили админпротокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и отстранили от управления.