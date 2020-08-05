Город разрушен, люди лежали в крови: что происходит после взрыва в Бейруте – Bloomberg

Масштабный взрыв, произошедший 4 августа в главном порту Ливана, потряс Бейрут. Больницы города переполнены ранеными и тяжелыми травмированными. Взрыв был настолько сильный, что выбил окна в городах за столицей, и его даже услышали на Кипре.

Об этом пишет Bloomberg.

Последние данные о пострадавших

Ливанские власти утверждают, что взрыв вызвали взрывоопасные материалы в порту, однако неизвестно, было ли это несчастным случаем или спланированной атакой. Число погибших продолжала расти всю ночь, по данным Sky News Arabia на утро 5 августа известно о 78 погибших.

Видеозапись показала, что это был пожар, за которым последовали потрескивающие огни, а потом случился сильный взрыв и огромное облако дыма быстро охватило район вокруг порта Бейрута. Дома в этом районе и в нескольких милях были серьезно повреждены, в том числе электроэнергетическая компания и другие государственные учреждения.

Цена на нефть уже поднялась до самого высокого уровня почти за две недели, так как взрыв вызвал опасения по поводу нестабильности в регионе. Фьючерсы на нефть в США выросли на 1,7%.

Что о взрыве говорит ливанские власти

Больницы Бейрута заполнены пострадавшими, одно из медицинских учреждений уже сообщило о госпитализации 400 человек, остальные обратились с просьбой о сдаче крови, заявив, что достигли своих возможностей.

“Бейрут никогда не видел ничего подобного раньше, – сказал губернатор Бейрута Марван Аббуда, сравнивая это с последствиями ядерной бомбы. – Город разрушен, люди на улицах лежат повсюду”.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал взрыв “главной национальной катастрофой” и сообщил, что склад, где произошел взрыв, находится там с 2014 года.

“Я не успокоюсь, пока мы не возьмем на себя ответственность за каждого и не накажем виновных суровым наказанием, – сказал он на заседании Высшего совета обороны. – Недопустимо, что 2750 тонн аммиачной селитры хранились в контейнере на складе в течение последних шести лет”.

Трамп заговорил о бомбе

Президент Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что американские военные чиновники “похоже, считают, что это была атака. Это была какая-то бомба”. Он сказал, что “встретился с некоторыми из высокопоставленных американских генералов, и они, кажется, просто чувствуют, что это так. Это был не какой-то тип производственного взрыва”.

Госсекретарь США Майкл Помпео выразил соболезнования и сказал в своем заявлении: “Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана оправиться от этой трагедии”.

Взрыв произошел в течение первого из двухдневных льготных периодов, которые правительство предоставило гражданам, прежде чем их закрепят полной блокировкой с помощью комендантского часа. На эти цели правительство страны вынуждено пойти, чтобы сдержать эпидемию коронавируса – в стране в последние недели наблюдался значительный всплеск заболеваемости.

Движение было интенсивным в течение дня, поскольку люди спешили купить предметы первой необходимости к возобновления блокировки.

“Я была в торговом центре, и мы услышали первый взрыв, а затем еще один и после этого все накрыл густой белый дым. Люди кричали и бегали повсюду”, – рассказала 31-летняя Мириам Савм, которая находилась в популярном торговом центре в окрестностях Ашрафи.

Что известно о погибших

В Бейруте и его пригородах располагаются многие посольства, неправительственные организации и большинство правительственных учреждений и учреждений, а также министерства и штаб-квартиры политических партий.

Генеральный секретарь партии Катаеб Низар Наджарян погиб при взрыве. Он председательствовал на собрании для партии в ее штаб-квартире, недалеко от места взрыва.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Также в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте.

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.