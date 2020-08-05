Люди не узнали солистку группы Kazka: из-за нового имиджа певицу сравнили с Адель и Пугачевой

На днях вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая отпраздновала свой 28-й день рождения. В связи с этим певица примерила на себя новый образ. Белокурые волосы, объемные ресницы, ретро-стрелки – все это изменило артистку до неузнаваемости.

Фото нового имиджа Саши появилось на странице трио в Instagram. Черно-белый снимок сопровождает милый комментарий от участников коллектива.

Александра Зарицкая в образе блондинкиФото: instagram.com/kazka.band

“Привет всем, это группа Kazka. Сегодня у нас особый повод – празднуем день рождения нашей сказочной Саши. От нас хотим пожелать тебе красочных эмоций и счастья, чтобы мечты осуществлялись, а в сердце царила любовь. Вдохновения и сил написать “свою книгу” – яркую, полную впечатлений, любви, счастья и понимания. C Днем рождения!”, – написали ребята.

В комментариях под постом началось бурное обсуждение новой внешности Саши. Юзеры сравнили певицу с британкой Адель, а также не обошлось и без ассоциаций с российской примадонной Аллой Пугачевой.

“Потрясающий косплей на Адель!”, “Адель?”, “Похожа на Пугачеву”, “Как Пугачева”, “Алла Борисовна?”, “На Адель похожа”, – пишут пользователи под постом.

Солистка группы KazkaФото: instagram.com/kazka.band