Люди не узнали солистку группы Kazka: из-за нового имиджа певицу сравнили с Адель и Пугачевой

На днях вокалистка группы Kazka Александра Зарицкая отпраздновала свой 28-й день рождения. В связи с этим певица примерила на себя новый образ. Белокурые волосы, объемные ресницы, ретро-стрелки – все это изменило артистку до неузнаваемости.
Фото нового имиджа Саши появилось на странице трио в Instagram. Черно-белый снимок сопровождает милый комментарий от участников коллектива.
Александра Зарицкая в образе блондинки
“Привет всем, это группа Kazka. Сегодня у нас особый повод – празднуем день рождения нашей сказочной Саши. От нас хотим пожелать тебе красочных эмоций и счастья, чтобы мечты осуществлялись, а в сердце царила любовь. Вдохновения и сил написать “свою книгу” – яркую, полную впечатлений, любви, счастья и понимания. C Днем рождения!”, – написали ребята.
В комментариях под постом началось бурное обсуждение новой внешности Саши. Юзеры сравнили певицу с британкой Адель, а также не обошлось и без ассоциаций с российской примадонной Аллой Пугачевой.
“Потрясающий косплей на Адель!”, “Адель?”, “Похожа на Пугачеву”, “Как Пугачева”, “Алла Борисовна?”, “На Адель похожа”, – пишут пользователи под постом.
Солистка группы Kazka
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