В Лисичанске несколько жилых домов, исполком и ДК могут остаться без отопления

В Лисичанске 5 домов, исполком и дом культуры зимой могут остаться без теплоснабжения и горячей воды.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия “Лисичансктеплосеть” Андрей Панаит.

Как рассказала Суспільному жительница одного из дома, где должны выключить отопление и горячую воду, Валентина Невечеря, тепловики только сейчас предупредили людей об отключении.

По словам женщины, чтобы перейти на индивидуальное отопление нужно минимум 50 000 гривен. Валентина Невечеря говорит, что таких средств нет.

Еще одна местная жительница Алла Кирдан рассказала , что около трети дома перешло на индивидуальное отопление, потому что тарифы, по которым нужно платить, для людей непосильны.

Как сообщила заведующая дворца культуры “Диамант” Марина Сычева, от централизованного отопления отключат и дворец культуры, в котором занимается с пол тысячи местных жителей в возрасте от трех лет.

“Нас предупредили о демонтаже газового оборудования котельной, пришло письмо на начальника с февраля этого года. Что по окончании отопительного сезона газовое оборудование будет демонтировано”, – говорит Марина Сычева.

По словам директора коммунального предприятия “Лисичансктеплосеть” Андрея Панаита, котельную должны демонтировать из-за предписания относительно нарушения требований пожарной и техногенной безопасности.