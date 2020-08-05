Во взрывах в Бейруте нашли “российский след”: всплыли громкие подробности

Во взрыве в порту Бейрута заметили “российский след”. По данным местных властей, он произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной в 2014 году с корабля Rhosus, который принадлежал уроженцу российского Хабаровска Игорю Гречушкину.

Об этом сообщил ливанский телеканал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне Ливана.

Как рассказал управляющий порта, на склад никто не имел доступа. Однако во время недавней инспекции удалось выяснить, что внутрь склада можно попасть через дыру в стене, а замок на двери требовал замены. Взрыв прогремел именно во время сварочных работ при ремонте двери.

Что касается самого судна, то в сентябре 2013 года оно по пути из грузинского Батуми в Мозамбик сделало незапланированную остановку в Бейруте. Тогда же инспекция запретила экипажу выводить судно из порта и оставила на судне четыре моряка, которые должны были дожидаться появления сменного экипажа. Ливан они покинули только спустя год.

Груз по решению суда поместили на склад на 12-й причал.

Напомним, 4 августа около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города.

Как сообщал “источник”, в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте (Ливан).