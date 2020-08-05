Сразу пять новых случаев коронавируса выявили на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

2 положительных результата обнаружены лабораторией Медицинского центра «Микротестлаб», у лиц прибывших из ОРДЛО в г.. Северодонецк, и которые прошли тестирование для прекращения самоизоляции. Еще 3 положительных теста выявлены при тестировании больных пневмонией (1 – Северодонецк, 2 – Старобельский район, из них один вернулся с РФ).



Активных больных – 29 (в т.ч. 2 ребенка), из них госпитализированы – 10, лечатся амбулаторно 19 (в том числе 2 ребенка).



По состоянию на 5 августа на территории Луганской области зарегистрировано 789 подозрительных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 136 (в т.ч. 1 учтенного по Киеву) случаев лабораторно подтверждены методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).



Выздоровели 106 больных, 1 умер в г. Северодонецке (тяжелая сопутствующая патология, инфаркт).