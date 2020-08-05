Фото животных, освоивших “камуфляж”, стали вирусными – в это трудно поверить

Некоторые домашние любимцы настолько хорошо освоили искусство маскировки, что достигли в этом совершенства.

Невероятные фото опубликовал buzzfeed.

На снимках – домашние любимцы, которые так хорошо научились сливаться с окружающей средой, что на некоторых кадрах их непросто даже заметить.

К “камуфляжу” прибегают как коты, так и собаки. Трудно даже сказать, у кого это получается лучше.

При этом четвероногие выбирают для маскировки разнообразный фон – снег, гальку на пляже, ковры, мебель, покрывала и даже друг друга.

Ранее “источник” публиковал забавные фото кошек, которые в причудливых позах устроились дома, чем удивили своих хозяев.

Кроме того, в интернете опубликовали забавные снимки животных, которые кажутся настоящими великанами по сравнению с людьми.