Под Одессой нашли древнеримский подвал – и эта находка поражает

В 84 километрах от Одессы археологи обнаружили улицу древнейшего города на территории Украины – Тиры. Там найден древнеримский подвал.

Соответствующее фото в своем Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

“Раскопки ведутся на месте существования античного города Тира, который находился на территории нынешнего Белгород-Днестровского“, – написал он.

Как сообщал “источник”, в Олевском районе Житомирской области, около села Хочино, 3 августа завершилась уникальная археологическая экспедиция по поднятию древлянской лодки на реке Уборть. Длина лодки составляет 9 метров, ширина – 80 сантиметров. Предположений относительно приблизительного возраста находки пока нет.