В Киеве новый всплеск коронавируса – 150 человек заболели за сутки

По состоянию на среду, 5 августа, в Киеве новый всплеск коронавируса – за минувшие сутки в столице зарегистрировали 102 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в столице уже 8812 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки от болезни умер один человек. Всего COVID-19 унес жизни 139 киевлян.

Заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 95 лет

61 человек в возрасте от 20 до 79 лет

5 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 4 до 15 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

“Выздоровели за сутки 44 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3088 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 29, в Дарницком – 27 и в Соломенском районе – 23 случая”, – сообщил Кличко.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки, 4 августа, зафиксировали 1 271 новый случай коронавируса, что стало очередным антирекордом.