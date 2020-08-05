Наталья Могилевская устроила в свой юбилей белую вечеринку. Полякова пришла в розовом

На днях Наталье Могилевской исполнилось 45 лет. В честь своего дня рождения певица устроила громкую вечеринку, куда пригласила почти весь украинский шоу-бизнес.
Фото с празднования исполнительница опубликовала на личной странице в Instagram. Звездные гости вечера были одеты в белоснежную одежду, под стать свежему треку именинницы “Белый самолет” и новому цвету волос. Проигнорировала дресс-код Оля Полякова, которая пришла на праздник в розовом платье.
Наталья Могилевская и Оля Полякова
Могилевская с юмором отреагировала на выходку своей коллеги. “Оля, молодец, что в розовом. Моя школа”, – написала звезда.
Поздравить именинницу пришли Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Влад Яма с супругой Лилианой, Ирина Билык, Алан Бадоев, Григорий Чапкис, Юрий Ткач с женой, Павел Зибров и другие звездные друзья Могилевской.
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Влад Яма с женой
Алан Бадоев
Ирина Билык
Влад Дарвин, Оля Полякова, Екатерина Кухар, Григорий Чапкис, Влад Яма
Павел Зибров
Юрий Ткач с супругой
Белая вечеринка Натальи Могилевской
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