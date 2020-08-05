Россия перебросила на Донбасс бронетехнику, военных и 30 грузовиков с оружием: ВСУ засекли крупную колонну

Россия продолжает перебрасывать на оккупированную часть Донбасса крупные партии бронетехники, оружия и боеприпасов. Стало известно, что всего за семь последних дней Москва направила боевикам “Л/ДНР” 30 грузовиков с оружием и 10 единиц бронетехники.

Об этом сообщило украинское Министерство обороны со ссылкой на разведку, передает Диалог

Согласно полученным сведениям, два армейских корпуса российских боевиков получили в свое распоряжение стрелковое оружие, боеприпасы, горючее и бронетехнику.

“В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего”, – говорится в сообщении.

Стало известно, что российские военные провели ротацию боевых подразделений армии РФ, которые функционируют на Донбассе совместно от боевиками “Л/ДНР”.

Кроме того, разведка смогла установить переброску на Донбасс российских граждан, которые принимают участие в ведении боевых действий на стороне российских оккупантов.