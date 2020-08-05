Названы знаки Зодиака, которые “притягивают” к себе деньги: везет во всем

Деньги любят все, но не все умеют их зарабатывать и даже тратить. Астрологи уверены, что на финансовую сферу жизни людей влияют звезды, а потому назвали четыре знака Зодиака, которые притягивают деньги больше всех.

Об этом сообщает “Сегодня”.

Телец

Представители этого знака Зодиака очень амбициозны, поэтому мечты о путешествиях, яхтах и дорогих вещах становятся реальностью очень скоро. Они мыслят масштабно и хотят все и много. Все, что происходит в жизни Тельцов, идет вплотную с темой денег. Они любят роскошь и выкладываются максимально, чтобы ее иметь.

Близнецы

У них с деньгами взаимная любовь и привлекательность. Близнецы умеют хорошо считать и умножать. Они легко справляются даже с самыми сложными задачами, которые доставляют не только удовольствие от процесса, но и хороший доход. Представители этого знака Зодиака умеют контролировать себя и не лениться, когда нужно приложить максимум усилий.

Дева

Представители этого знака Зодиака любят тратить деньги и особенно на себя. Именно это подстегивает их работать и достигать высоких результатов. Они умеют не только много работать и зарабатывать, но и экономить, а не транжирить все. Вместе с тем, Девы не жадны и всегда могут выручить, если нужны деньги.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака умеют не только зарабатывать, но и откладывать деньги. А все потому, что они умеют мечтать и делают это по полной. Ради получения новых эмоций они готовы на многое, поэтому и не ленятся. Но важно помнить, что деньги для Стрельца – не больше, чем средство для достижения цели.

Как сообщал “источник”, последний месяц лета для некоторых будет наполнен событиями. Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп для четырех знаков Зодиака, которых в августе закрутит водоворот событий.