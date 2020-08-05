“Это была бомба”: Трамп сделал неожиданное заявление о разрушительном взрыве в Бейруте

Президент США Дональд Трамп назвал серию смертельных взрывов, произошедших 4 августа в Бейруте, “ужасной атакой”, несмотря на то, что на сегодня нет никаких доказательств того, что взрывы были умышленными.

Об этом сообщает Daily mail.

Серия массовых взрывов в районе порта ливанской столицы потрясла город во вторник вечером по местному времени, в результате чего погибли по меньшей мере 78 человек и были ранены более 4 тысяч человек.

“Соединенные Штаты готовы помочь Ливану, – сказал Трамп на брифинге в Белом доме. – Мы будем там, чтобы помочь. Это похоже на ужасную атаку”.

На вопрос журналиста о подтверждении данных об умышленной атаке, Трамп ответил, что встречался с некоторыми американскими военными, и “они, кажется, считают, что это так”.

“Это был не какой-то производственный взрыв. Они должны знать лучше, чем я, – продолжил президент. – Кажется, они думают … это была какая-то бомба, да”.

Стоит отметить, что до сих пор не было опубликовано никаких доказательств того, что взрывы были результатом нападения.

На множестве видеозаписей взрыва виден пожар и густые клубы дыма, выходящие из здания в портовом районе Бейрута, до того, как в воздух поднялось грибовидное облако, которое и вызвало ударную волну по всему городу.

Вопреки утверждениям Трампа, ливанское правительство заявляет, что все еще расследует обстоятельства и источник взрыва.

Чиновники говорят, что первые признаки указывают на то, что взрыв произошел на складе, где хранились взрывоопасные материалы, где произошел пожар.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Также в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте (Ливан).

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.