Страус сбежал из зоопарка и устроил дикое “шоу” в городе – люди были потрясены

Потрясенный житель Филиппин снял на видео страуса, который бежал по дороге в жилом районе города – оказалось, что птица сбежала из зоопарка.

Соответствующе видео Дино Ривера разместил на своей странице в Facebook.

“Я видел странные вещи в своей жизни, но это что-то”, – отметил он.

По словам местных жителей, страус сбежал из зоопарка, но его поймали вскоре после записи видео.

Как сообщал “источник”, ранее в Южной Африке из зоопарка сбежал леопард. Животное успело погулять по улицам, напугав прохожих. Как рассказали в зоопарке, леопард сбежал через отверстие в заборе, которое, вероятнее всего, было проделано браконьерами.

Также ранее появилось видео встречи кошки и леопарда – что произойдет дальше, не мог представить никто.