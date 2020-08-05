Археологи обнаружили под Тернополем поселение трипольцев – находки поразили всех

В селе Пидзамочек Тернопольской области археологи во время раскопок обнаружили поселение трипольской культуры на территории древнего замка.

Об этом сообщает “Еспресо-Запад”.

По словам археолога, доктора исторических наук Николая Бандривского, в области практически нет памятников раннего Триполья, но зато много артефактов среднего этапа развития этой культуры. Среди обнаруженных на этот раз находок – печь, керамика и тонкостенные кубки.

Отмечается, что еще в 1956 году археолог Игорь Свешников открыл трипольское поселение возле села Зеленче в Теребовлянском районе – одно из первых в Западной Украине. Но только в ХХ веке выяснили, что речь идет не просто о поселении, а о поселении-гиганте, которое имело размеры более 5 гектаров.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине раскопали культовые ямы скифов.