Медузы “захватили” побережье, в воду не войти: появилось свежее видео из Кирилловки

Медузы продолжают портить настроение отдыхающим в Кирилловке, что в Запорожской области. Из-за нашествия медуз в воду на Федотовой косе на побережье Азовского моря зайти невозможно.

Соответствующее видео опубликовали в Youtube-канале GreenJek channel.

Как видна на кадрах, гигантские медузы заполонили побережье. И хотя Федотова коса чрезвычайно живописным и удобным для морского отдыха, за медуз зайти в воду невозможно.

Как сообщал “источник”, курортники из Кирилловки жалуются на большое количество медуз, от которых идет ужасный запах, когда они попадают на берег.

К слову, ранее в курортном поселке Кирилловка на побережье Азовского моря произошел потоп после мощного ливня 27 июля, а его последствия показали с высоты птичьего полета.