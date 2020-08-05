Пес, не умеющий плавать, бросился в воду спасать хозяина – это сделало его звездой

Пес Адриан, который раньше никогда не плавал в воде, преодолел страх перед бассейном и бросился в него, чтобы спасти хозяина.

Соответствующее видео размещено на канале ViralHog в YouTube.

“Адриан подумал, что я тону, и преодолел страх перед бассейном, чтобы прийти ко мне на помощь. Доказательство того, почему мы не заслуживаем собак”, – рассказал его хозяин.

Ролик собрал множество просмотров и восторженных комментариев в сети.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.