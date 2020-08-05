Страшный пожар не прекращается: утро в Бейруте после взрыва показали на видео

В сети показали столицу Ливана Бейрут после сокрушительных взрывов, произошедших 4 августа. В городе все еще продолжается масштабный пожар, спасатели и медики ищут жертв трагедии.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Life Shot.

Как видно на видео, утром 5 августа в городе продолжает пылать пожар, десятки зданий разрушены, повсюду медики, спасатели и полиция.

По обновленным данным, при взрыве в ливанской столице пострадали более четырех тысяч человек, погибли 78 человек.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Также в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте (Ливан).

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.