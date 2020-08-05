Названа предварительная причина смертельных взрывов в Бейруте

В результате сокрушительного взрыва в столице Ливана Бейруте, который произошел 4 августа, погибли по меньшей мере 73 человека, еще более 3700 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что взрывные волны распространились по всему городу, нанеся ущерб даже на окраинах столицы. По данным Общества Красного Креста, по меньшей мере 60 раненых находятся в критическом состоянии.

Больницы не справляются и некоторые люди умирали на улице.

По словам министр внутренних дел Ливана Мохаммеда Фахми, мощный взрыв вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.

Президент страны Мишель Аун пообещал, что виновным в пренебрежении мерами безопасности грозит “суровое наказание”, а также отметил, что в Бейруте стоит объявить двухнедельное чрезвычайное положение.

Следственный комитет в течение пяти дней сообщит, кто несет ответственность за катастрофу, а в правительстве страны пообещали выплатить семьям жертв компенсации.

Между тем посольство США в Бейруте призвало жителей ливанской столицы оставаться в помещении и носить защитные маски из-за сообщения о токсичных газах.

В результате взрыва повреждены корабль Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ), а часть экипажа получила ранения. Состояние некоторых из пострадавших медики оценивают как критическое. Пострадавших миротворцев госпитализировали в ближайшие больницы.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Также в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте (Ливан).