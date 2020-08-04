Конструкторы показали, как будет выглядеть руль авто будущего – похож на штурвал самолета

Компания BMW хочет создать авто с рулем, который похож на штурвал самолета.

Об этом сообщает “24 канал”.

Информация была обнаружена в патентном ведомстве Германии. Представленные изображения демонстрируют концепцию руля-джойстика.

Такой руль предназначен для “частично автономных автомобилей”. Устройство описывается как “рулевая рукоятка”, которое для удобства можно убирать, при задействованном автопилоте. Судя по изображениям, на штурвал предполагается перенести управление селектором передач.

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Ранее компания Tesla показала эскиз новой модели своего автомобиля. Фото концепта стало частью сообщения о скором открытии проектно-исследовательского центра американского автопроизводителя в Китае.