Как выглядит разрушенный Бейрут – кадры настоящего апокалипсиса

В результате взрыва в Бейруте (Ливан) погибли десятки людей, а пострадали тысячи.

Фото опубликовали в социальной сети Twitter.

По данным Минздрава Ливана, вследствие трагедии погибло около 40 человек. А также 3 тысячи людей ранены.

“Ситуация ужасная. Тысячи травмированных. Больницы повреждены. Больше нет мест в больницах. Министерство иностранных дел уничтожено. Порт разрушен. Некоторые ливанские политики также получили ранения. Многие раненые до сих пор находятся под завалами”, – сказал ливанский дипломат Родриг Эль-Хури.

По его словам, взорвалась аммиачная селитра, которая находилась в порту.

В среду, 5 августа в Ливане будет объявлен днем траура.

Напомним, 4 августа около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Причины взрыва пока неизвестны, но пишут, что он произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

Как сообщал “источник”, в сети показали кадры из больницы, которые сделали сразу после взрыва в Бейруте (Ливан).