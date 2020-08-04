Кошка впервые увидела “живой туалет” – видео с ее реакцией стало хитом сети

В интернете появилось смешное видео с реакцией кошки на автоматический лоток.

Забавные кадры опубликовала хозяйка питомца в сети.

На них видно, что кошка еще была “не знакома” с новым туалетом. Она очень удивленно смотрела на него и даже стала на задние лапы.

Хозяйка животного решила весело озвучить ролик, якобы высказывая мысли кошки: “О Боже, что это такое?”

Как сообщал “источник”, в сети появилось забавное видео с котиками, на котором мама-кошка отругала своего ребенка. На видео кошка грозно мяукает на своего взрослого сына, чем очень расстраивает рыжего хулигана. Причины конфликта питомцев остались за кадром. Ролик набрал более 50 тысяч лайков на сайте Reddit.